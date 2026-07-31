Азиатская конфедерация футбола поддержала УЕФА в споре с ФИФА по реформе

Азиатская федерация присоединилась к УЕФА и КОНКАКАФ против реформы ФИФА

Азиатская футбольная конфедерация (АФК) поддержала УЕФА и КОНКАКАФ в их позиции по коммерческому проекту ФИФА, передает пресс-служба АФК.

«АФК выражает солидарность с УЕФА и КОНКАКАФ, разделяя их серьезную обеспокоенность предложением ФИФА привлечь частные инвестиции в свои ключевые турниры. Ситуация дошла до обсуждения реальной возможности бойкота ЧМ, это должно вызывать обеспокоенность у всех, кому небезразлично футбола. Футбол не должен был оказаться в подобном положении», — сказано в заявлении.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержали идею бойкота, но осудили коммерческий проект ФИФА.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее в США поддержали КОНКАКАФ в несогласии с ФИФА.