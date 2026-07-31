«Спартаку» предрекли потерю очков в матче с «Ахматом»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин заявил, что московский «Спартак» не обыграет грозненский «Ахмат» на выезде в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Не будем забывать, что Черчесов из «Спартака» был, есть и будет. Знаю, как Черчесов может настроить команду. Очень много будет зависеть от поля в Грозном. Если говорить про мой прогноз, то я думаю, что будет ничья, причём результативная «, — сказал Петрушин.

В первом туре РПЛ«Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее футбольный эксперт назвал «Спартак» фаворитом РПЛ.