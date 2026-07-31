В «Ростове» рассказали, как обыграли «Родину»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московской «Родины» заявил, что его команда заслужила добиться положительного результата. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Чемпионат только начинается, сегодня получилась хорошая игра. Понятно, что и у соперника были моменты, получилась веселая игра. Я люблю, когда все более под контролем, чтобы мы владели инициативой. Быстрый гол? После гола тактика не поменялась, мы продолжали играть интенсивно и шли вперед. Рад, что одержали победу», — заявил Альба.

Встреча прошла 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

В начале матча счет открыл игрок «Родины» Икер Посо. На 16-й минуте Иван Комаров сравнял счет с пенальти. На 52-й минуте Митя Крижан из «Родины» срезал мяч в собственные ворота. Через четыре минуты Андрей Лангович забил третий мяч «Ростова». Игрок «Родины» Артур Гарибян на 74-й минуте забил второй мяч «Родины». Окончательный счет матча установил Даниил Шанталий.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Родина» после двух туров не набрала очков. «Ростов» имеет в своем активе три балла.

Ранее нападающий «Рубина» Мирлинд Даку перешел в московский «Спартак».