Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Испания и Португалия могут отказаться проводить ЧМ-2030

Испания и Португалия могут отказаться проводить ЧМ-2030 из-за Инфантино
Lee Smith/Reuters

Испания и Португалия могут отказаться от права проведения чемпионата мира 2030 года, передает El Espanol..

Таким образом, Королевская испанская футбольная федерация и Португальская футбольная федерация намерены поддержать бойкот со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. Чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Стартовые матчи турнира должны пройти в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Ранее стало известно, что глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино собирается продать часть доли чемпионата мира инвесторам.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержали идею бойкота, но осудили коммерческий проект ФИФА.

Ранее премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!