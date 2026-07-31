Испания и Португалия могут отказаться проводить ЧМ-2030 из-за Инфантино

Испания и Португалия могут отказаться от права проведения чемпионата мира 2030 года, передает El Espanol..

Таким образом, Королевская испанская футбольная федерация и Португальская футбольная федерация намерены поддержать бойкот со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций. Чемпионат мира 2030 года должен пройти в Испании, Португалии и Марокко. Стартовые матчи турнира должны пройти в Аргентине, Уругвае и Парагвае.

Ранее стало известно, что глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино собирается продать часть доли чемпионата мира инвесторам.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержали идею бойкота, но осудили коммерческий проект ФИФА.

Ранее премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку.