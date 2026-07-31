Премьер-министр Великобритании призвал Инфантино уйти в отставку

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем призвал главу Международной федерации федерации футбола Джанни Инфантино уйти в отставку, сообщает The Standard.

Ранее стало известно, что Инфантино собирается продать часть доли чемпионата мира инвесторам.

«Это было возмутительное предложение. Идея, что такое вообще можно выдвинуть, показывает, что, на мой взгляд, это не тот человек, который мог бы возглавлять такую организацию, как ФИФА», — сказал Бернем.

30 июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА). КОНКАКАФ не поддержали идею бойкота, но осудили коммерческий проект ФИФА.

Ранее в ФИФА ответили на критику коммерческого проекта.