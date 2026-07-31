«Футбол никто не продает»: в ФИФА ответили на критику коммерческого проекта

ФИФА заявила, что обсуждения в СМИ сорвали консультации по новому проекту

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что обсуждения в СМИ ее планов нарушили запланированный процесс консультаций по новой инициативе, передает пресс-служба организации.

«Наш запланированный процесс консультаций был сорван неверными сообщениями в СМИ. Предложение о создании FIFA Forward Enterprise было выдвинуто исключительно для того, чтобы обеспечить всем ассоциациям — членам ФИФА возможность получить реальную долю в коммерческом использовании возможностей футбола в своих странах. Футбол никто не продает», — сказано в заявлении.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее в Великобритании поддержали бойкот ЧМ со стороны УЕФА.