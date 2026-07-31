Умер экс-голкипер клубов КХЛ Мурыгин

Умер российский хоккейный вратарь Алексей Мурыгин, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба хабаровского «Амура».

Голкиперу было 39 лет.

«Сегодня остановилось сердце нашего земляка, воспитанника хабаровского хоккея, отличного вратаря и прекрасного человека, Алексея Мурыгина. В последние годы он боролся с тяжёлым недугом, проявляя стойкость и несгибаемый характер», — говорится в сообщении.

24 января 2019 года Мурыгин провел свой последний матч за «Амур». Осенью 2020 года Мурыгин рассказал, что все это время боролся с тяжелой болезнью. У него был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Хоккеист победил тяжелую болезнь, пережил курс реабилитации, а 1 мая подписал соглашение с «Торпедо». В 2022 году он перешел в «Нефтехимик», но в тот же год ушел в «Куньлунь Ред Стар», где в 2023 году завершил карьеру. Больше спортсмен не выступал.

В мае 2026 года Мурыгину повторно диагностировали рак.

Ранее умер олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко.