Умер автор легендарного паса на Олимпиаде-1972

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по баскетболу Иван Едешко скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает пресс-служба московского ЦСКА.

«От имени игроков, тренеров, работников и болельщиков нашего клуба выражаем искренние соболезнования родным и близким Ивана Ивановича. Прощай, легенда», — сказано в заявлении клуба.

Едешко выполнил передачу на победный бросок Александра Белова на последних секундах финального матча олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене против сборной США (51:50). Этот бросок принес сборной СССР первое в истории олимпийское золото и прервал гегемонию американцев.

Едешко с 1968 года выступал за ЦСКА, в составе которого восемь раз становился чемпионом СССР и обладателем Кубка европейских чемпионов 1971 года. В сборной СССР он также выиграл чемпионат мира 1974 года и два чемпионата Европы (1971 и 1975). После завершения карьеры в 1980 году работал тренером в молодежных командах ЦСКА и сборных.

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