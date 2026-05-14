Бывшему вратарю клубов КХЛ повторно диагностировали рак

РИА Новости

Бывшему вратарю клубов Континентальной хоккейной лиги Алексею Мурыгину повторно диагностировали рак. Об этом рассказал в Telegram-канале хоккейный клуб «Амур», который объявил сбор пожертвований на лечение спортсмена.

«В нашу хоккейную семью пришла беда. Друзья, все мы знаем Алексея Мурыгина как земляка, нашего воспитанника, сильного спортсмена, радовавшего нас своей игрой. Но сейчас соперник оказался сильнее, чем на льду. Вместо тренировок и работы — химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь», — указано в сообщении.

24 января 2019 года Мурыгин провел свой последний матч за «Амур». Осенью 2020 года Мурыгин рассказал, что все это время боролся с тяжелой болезнью. У него был диагностирован высокодифференцированный плоскоклеточный рак миндалины. Хоккеист победил тяжелую болезнь, пережил курс реабилитации, а 1 мая подписал соглашение с «Торпедо». В 2022 году он перешел в «Нефтехимик», но в тот же год ушел в «Куньлунь Ред Стар», где в 2023 году завершил карьеру. Больше спортсмен не выступал.

Ранее бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов раскрыл свое состояние после выписки из больницы.

 
