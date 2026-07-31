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Спорт

ФК «10» Азамата Мусагалиева закончил год с многомиллионными убытками

Медиафутбольный клуб Азамата Мусагалиева закрыл 2025 год с убытком в 54 млн рублей
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Медиафутбольный клуб ФК «10», одним из основателей которых является комик Азамат Мусагалиев, в 2025 году выручил 136,3 миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Там отметили, что несмотря на кратный рост выручки (в 2024 году клуб заработал 59 млн рублей), компания ушла в минус на 53,6 миллиона рублей.

ФК «10» — медиафутбольный клуб, основанный летом 2022 года комиками Азаматом Мусагалиевым, Игорем Джабраиловым, Зоей Яровицыной, Иваном Абрамовым и Денисом Дороховым. Команда начинала как проект продакшена Medium Quality и старейшей медиафутбольной команды «Ничего Обычного».

ООО «ФК «10» зарегистрировано в Москве в августе 2024 года. Учредителями компании являются комик Азамат Мусагалиев и продюсер Вячеслав Дусмухаметов — им принадлежит по 50% компании.

Клуб регулярно встречается с сильнейшими командами медиафутбола, а также проводит товарищеские матчи с профессиональными клубами. В 2026 году ФК «10» стала чемпионом главного медиафутбольного турнира России — регулярного сезона Медийной футбольной лиги.

Ранее стало известно, что «Лига Ставок» стала партнером баскетбольного клуба «Зенит».

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