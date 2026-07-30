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Спорт

«Лига Ставок» стала партнером баскетбольного клуба «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» расширил круг партнеров
«Лига Ставок»

Баскетбольный клуб «Зенит» и букмекер «Лига Ставок» подписали соглашение о партнерстве, компания получила статус премиального партнера клуба. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что соглашение рассчитано на сезон-2026/2027 и предусматривает сотрудничество, направленное на развитие баскетбола в России, поддержку клуба и реализацию проектов для болельщиков. В его рамках логотип букмекера разместят на игровой форме основной команды «Зенита».

Кроме того, стороны планируют реализовать совместные проекты, направленные на повышение комфорта зрителей во время домашних матчей, провести развлекательные активности, выпустить совместную коллекцию клубной атрибутики, создать эксклюзивный контент и специальные предложения для болельщиков.

Также сотрудничество предполагает развитие проектов в сфере инфлюенс-маркетинга и инициатив, ориентированных на популяризацию профессионального баскетбола среди молодежи.

«Наша совместная работа станет основой для реализации целого ряда проектов и будет способствовать дальнейшему развитию клуба как на площадке, так и за ее пределами», — отметил глава совета директоров БК «Зенит» Александр Медведев.

Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский сообщил, что компания рассматривает сотрудничество как долгосрочное партнерство, основанное на общих ценностях.

По его словам, стороны намерены совместно развивать российский баскетбол и создавать дополнительные возможности для болельщиков, делая каждый матч значимым событием.

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