Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станет ведущей нового реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе». Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «КМС».

«Он для молодых людей, кто ищет вдохновение в новых позитивных героях, кто готов переосмыслить свои ценности и начать действовать, стоит им лишь получить порцию мотивации на примере таких же молодых, амбициозных участников нашего проекта», — сказано в сообщении.

Участниками шоу станут известные блогеры и спортсмены, а первая серия выйдет в сентябре этого года.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее украинский чемпион ОИ рассказал, чем Медведева превзошла Загитову.