Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Спорт

Медведева станет ведущей нового реалити-шоу

Фигуристка Евгения Медведева станет ведущей реалити-шоу
Пресс-служба Евгении Медведевой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева станет ведущей нового реалити-шоу «На пределе: Спорт на хайпе». Об этом сообщает пресс-служба продюсерского центра «КМС».

«Он для молодых людей, кто ищет вдохновение в новых позитивных героях, кто готов переосмыслить свои ценности и начать действовать, стоит им лишь получить порцию мотивации на примере таких же молодых, амбициозных участников нашего проекта», — сказано в сообщении.

Участниками шоу станут известные блогеры и спортсмены, а первая серия выйдет в сентябре этого года.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратной серебряной медалисткой Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, один раз спортсменка выиграла серебряную награду на чемпионате Европы.

11 ноября Медведева в своих соцсетях рассказала, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова. Пара раскрыла свои отношения летом 2025 года. Они познакомились на проекте «Звездные танцы». Также фигуристка призналась, что благодаря возлюбленному стала ходить в церковь.

Ранее украинский чемпион ОИ рассказал, чем Медведева превзошла Загитову.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!