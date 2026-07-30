ФК «10» комика Мусагалиева выиграл первый матч в Кубке России

Футбольный клуб «10», совладельцем которого является комик Азамат Мусагалиев, одержал победу над «Космосом» в матче первого раунда Пути регионов Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 3:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В составе победителей дубль оформил Сергей Кутузов, еще один мяч забил Александр Балашов. У «Космоса» гол записал на свой счет Никита Шарков, а также защитник «десятки» Егор Лысов отправил мяч в собственные ворота.

Для команды, созданной при участии известного стендап-комика, это первый официальный успех в профессиональном турнире, поскольку ранее клуб выступал только в рамках Медиалиги.

28 июля во второй раунд Кубка России вышел еще один медийный клуб: «Фанком Броук Бойз» обыграл команду «БоМиК» из Цивильска в первом раунде Кубка России по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани, завершилась с результатом 2:1. В составе победившей команды голы на свой счет записали Кирилл Хвастухин, который открыл счет в матче на 30-й минуте игры, и Михаил Земсков, отличившийся на 60-й минуте. Единственный гол «БоМиКа» оформил Олег Волков на 87-й минуте, его ассистентом выступил Артем Бычков.

Ранее медийный клуб 2DROTS вышел во второй раунд Кубка России.