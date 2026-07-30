Российских боксеров допустили к участию в турнирах с флагом и гимном

World Boxing допустила россиян к участию в турнирах с флагом и гимном

Международная федерация бокса (World Boxing) допустила российских боксеров до участия в международных соревнованиях с государственным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев.

«Российский бокс возвращается на мировую арену. World Boxing допустил наших спортсменов во всех возрастных категориях к участию с национальным флагом и гимном во всех международных соревнованиях. Полноправное членство ФБР в WB открывает российским боксёрам путь к полноценному участию в международном календаре, включая олимпийский цикл», — отметил Дегтярев.

29 апреля Международная федерация бокса (World Boxing) допустила российских и белорусских боксеров до соревнований во всех возрастных категориях в нейтральном статусе. Для допуска каждый спортсмен обязан пройти проверку независимой организацией, расходы на которую лягут на национальные федерации России и Беларуси.

В марте 2026 года исполнительный совет World Boxing одобрил заявку Федерации бокса России на вступление в организацию. World Boxing создана в 2023 году как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA). В нее входят 168 национальных федераций. Турнир по боксу под эгидой World Boxing включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

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