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«Издеваются над самой крутой хоккейной державой»: Фетисов о недопуске россиян

Фетисов назвал решение IIHF по России издевательством
Максим Блинов/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов назвал русофобией решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения российских сборных от чемпионатов мира 2027 года. Его слова приводит Sport24.

«Скорее всего, у нас нет авторитета в этой организации, чтобы отстаивать свои позиции. Русофобы, которые сегодня сидят в IIHF… Им пришел час славы. Они издеваются над самой крутой хоккейной державой, которая дала миру современный хоккей и огромное количество величайших хоккеистов», — заявил Фетисов.

30 июля Совет IIHF не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее стало известно о намерении ФХР подать иск в CAS на недопуск сборных России до ЧМ.

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