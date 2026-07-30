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«Мне тяжело и больно»: легендарная фигуристка об обвинениях дочери в домашнем насилии

Экс-фигуристка Грищук отвергла обвинения дочери в домашнем насилии
Виталий Белоусов/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук отвергла обвинения в домашнем насилии, выдвинутые ее дочерью Скайлер Мари Грейс. Ее слова передает Sport24.

«Мне тяжело и больно видеть, что моя дочь вынесла в публичное пространство столь серьезные обвинения в мой адрес. Для любой матери это огромное потрясение. Я категорически отвергаю утверждения о том, что я причиняла ей вред или подвергала ее насилию. Эти обвинения совсем не соответствуют действительности», — сказала Грищук.

Ранее Скайлер Грищук в своих соцсетях сообщила, что подала заявление о домашнем насилии в отношении своей матери. Девушка заявила о фактах физического и эмоционального насилия и психологической травмы, которые длились долгие годы.

Скайлер родилась в США, с ранних лет воспитывалась матерью-одиночкой — ее отец, американский фитнес-инструктор Джефф, не принимал участия в воспитании. Сейчас дочь двукратной олимпийской чемпионки строит карьеру профессиональной теннисистки.

Оксана Грищук — двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы в танцах на льду в паре с Евгением Платовым.

Ранее Ирина Роднина призвала провести отбор для российских фигуристов.

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