«Однозначно, доигрывает»: почему не стоит ждать возвращения Смолова в РПЛ

Возобновления карьеры Федора Смолова в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) ждать не стоит. Об этом заявил бывший нападающий «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко, объяснив «Газете.Ru», почему выступающий в Медиалиге нападающий уже не вернется на прежний уровень.

«Он, однозначно, доигрывает. Понятно, на сегодняшний день каким-то командам он может быть интересен с точки зрения, скажем, пиара. Но, наверное, все прекрасно понимают, что если на уровне Медиалиги он еще может поддерживать себя в форме, это все же не Премьер-лига. Мы видим, что там футболисты играют по-другому, и даже возрастные показывают хороший уровень. А возраст, так или иначе, тоже играет роль», — заметил Деменко.

Последним клубом Смолова был «Краснодар», в составе которого в прошлом сезоне он стал чемпионом России. С лета 2025 года 36-летний футболист находится без клуба, однако не объявлял об окончании карьеры. В прошлом сезоне Смолов также провел две встречи за медиаклуб «Броук Бойз» в Кубке России. В начале нынешнего сезона он вышел на поле в составе объединенной команды «Фанком Броук Бойз» в первом раунде Кубка и отметился голевой передаче в игре против команды «БоМиК» (2:1). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Смолов попал в сферу интереса одного из клубов РПЛ.