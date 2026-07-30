«ФИФА не отдаст полномочия»: названа причина глобального конфликта в мировом футболе

Даже если Международная федерация футбола (ФИФА) продаст долю прав на чемпионат мира частным инвесторам, она никогда не отдаст полномочия коммерческим организациям. Уверенность в этом в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший футболист сборной России Максим Деменко.

«Когда во время чемпионата мира были скандалы, много было разговоров о финансовой составляющей, вплоть до того, что Инфантино вообще может поменять место. Вроде как вместо него могут президента «ПСЖ» выдвинуть, Европа его поддерживает.

Но тут вопрос в другом. После ЧМ-2026 в Америке ФИФА заработала очень большие суммы — что-то около $15 млрд. И, естественно, ФИФА никогда не отдаст полномочия коммерческим структурам, потому что тогда деньги будут проходить через них. При таком раскладе ФИФА теряет власть. А это очень большие деньги. Наверное, из-за этого и идет борьба.

Прогнозировать что-либо затруднительно. Если сегодня ФИФА пойдет на такой шаг, то завтра будут искать кого-то другого вместо Инфантино. Я не очень знаю все тонкости, но прекрасно понимаю, что это борьба за власть. Мы видели, что позволял себе Трамп на чемпионате мира, на клубном ЧМ. ФИФА должна была на это реагировать, однако не могла, потому что так захотела страна-организатор, президент... Но везде должна быть дисциплина», — указал Деменко.

Джанни Инфантино заявил о намерении продать коммерческую долю прав на ЧМ частным лицам и дал срок всем 211 членам ФИФА до 19 сентября, чтобы поддержать это решение. Несогласные лишатся выплат от международной федерации. УЕФА в ответ на это объявил о бойкоте всех турниров под эгидой ФИФА до тех пор, пока Инфантино не передумает.

Ранее почетный президент РФС заявил о войне между ФИФА и УЕФА.