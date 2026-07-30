«Крайняя мера»: почетный президент РФС о бойкоте УЕФА чемпионата мира

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал совместное заявление Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о бойкоте чемпионата мира объявлением войны ФИФА. Его слова передает РИА Новости.

«Комментировать и сложно, и просто. Сложно, потому что слишком уж решительное заявление. Бойкот — это крайняя мера. Это, по сути, война между ФИФА и УЕФА, причем довольно решительная. Будем следить дальше», — заявил Колосков.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Ранее в УЕФА назвали план Инфантино угрозой наследию футбола.