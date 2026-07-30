Чемпион ОИ о решении IIHF: наверное, они до сих пор в тухлых подгузниках ходят

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников презрительно высказался о руководстве Международной федерации хоккея (IIHF), которое приняло решение отстранить российские сборные от турниров под эгидой организации еще на один сезон. В комментарии «Газете.Ru» он назвал аргументацию решения «отмазками».

«Свинство, конченые ребята. Мы их лет сто возили, учили играть в хоккей. А теперь все превратилось в большой свинарник. Они отмазываются, говорят о проблемах с безопасностью — наверное, они до сих пор в подгузниках ходят, которые уже протухли, потому что их не меняют.

Может ли что-то измениться с уходом Тардифа? Ничего не изменится, там правительства все решают. Рекомендации МОК? Я не верю в это. На данном этапе — нет. Все сами ребята должны на ленточке показывать и доказывать, чтобы там наконец поменяли подгузнички. Мы все хотим победить — и на фронте, и на льду. Терпение и труд все перетрут. Жалко наших ребят, обидно, но мы ничего не сделаем в этой ситуации. Свиньи — они и есть свиньи», — констатировал ветеран.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее министр спорта РФ сообщил о судебных исках по возвращению российских хоккеистов.