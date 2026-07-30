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Все 55 стран УЕФА, включая Россию, будут бойкотировать ЧМ из-за Инфантино

Все 55 стран УЕФА, включая Россию, бойкотируют ЧМ-2030 из-за планов Инфантино
MANDEL NGAN/Reuters

Все 55 национальных ассоциаций-членов УЕФА, включая Россию, заявили о готовности бойкотировать чемпионат мира по футболу 2030 года в знак протеста против планов президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже коммерческих прав на турнир. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Европейские сборные не будут участвовать ни в одном турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА), пока глава организации Инфантино не откажется от своей инициативы.

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

Чемпионат мира 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Победителем турнира стала сборная Испании, обыгравшая в финале Аргентину в дополнительное время со счетом 1:0. Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее в ФИФА объяснили, почему план по продаже части ЧМ не навредит футболу.

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