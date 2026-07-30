«Просто смешно»: Тарасова назвала споры о тренерском будущем Загитовой бессмысленными

Тарасова: рано говорить, есть ли у Загитовой шансы стать хорошим тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о сомнениях хореографа Ивана Ригини в тренерских способностях Алины Загитовой. Ее слова передает Sport24.

«Я не понимаю, почему он так высказывается про Алину. Он считать умеет? Может, он забыл, что Загитова за свою «короткую» карьеру выиграла все титулы. Пока просто рано говорить, что у Алины есть шансы им быть или, наоборот, их нет. Это просто смешно. Потенциал у неё и правда очень хороший», — сказала Тарасова.

Ригини до этого усомнился в тренерских способностях Загитовой.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году после выступления в финале серии Гран-при, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

6 апреля фигуристка сообщила, что успешно защитила свой диплом. Она завершила обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).

Ранее Ирина Роднина связала с пренебрежением слова Ригини в адрес Загитовой.