В Госдуме высказались об иске Украины из-за решения МОК по россиянам

Журова усомнилась, что CAS встанет на сторону Украины по делу ОКР

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об иске Национального олимпийского комитета Украины в Спортивный арбитражный суд (CAS) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России. Ее слова передает РИА Новости.

«Да пусть сколько хотят обращаются. Думаю, CAS вряд ли пойдет им навстречу», — заявила Журова.

О том, что Украина обратилась в CAS, стало известно 29 июля.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее были названы шансы Украины добиться в CAS отмены решения МОК по России.