Трусова рассказала о похудении после родов

Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала, как проходил ее процесс похудения после родов. Слова спортсменки приводит «Золотое яблоко».

«Для похудения после родов я ничего особенного не делала. А вот для восстановления спортивной формы пришлось много работать. На лед вышла уже на девятый день после рождения сына», — поделилась она.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова анонсировала новую короткую программу.