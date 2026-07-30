Россиянка Шнайдер и американка Уильямс проиграли в 1/4 финала турнира в Вашингтоне

Теннисистки Шнайдер и Уильямс проиграли в 1/4 финала парного турнира в США

Российская теннисистка Диана Шнайдер и именитая представительница США Винус Уильямс проиграли в четвертьфинале парного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне.

За выход в полуфинал они сражались с китайской парой Тан Цяньхуэй и Сюй Ифань. Встреча, которая длилась 1 час 15 минут, завершилась в двух сетах с результатом 4:6, 2:6.

Шнайдер и Уильямс сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из 11. Их соперницы не подали ни разу навылет, сделали две двойных ошибки, а также реализовали пять брейк-пойнтов из семи.

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде). Уильямс — бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, семикратная победительница турниров «Большого шлема» и четырехкратная олимпийская чемпионка.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российская теннисистка была дисквалифицирована почти на пять лет из-за ставок.