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Украинский фигурист отреагировал на наказание от Зеленского за участие в шоу Навки

Украинский фигурист Петренко удивился лишению стипендии за участие в шоу Навки
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Украинский фигурист, победитель Олимпийских игр 1992 года Виктор Петренко в беседе со Sport24 сообщил, что был удивлен решением президента Украины Владимира Зеленского лишить его стипендии из-за участия в ледовом шоу российской спортсменки Татьяны Навки.

«Честно, был удивлен. Но я занимаюсь фигурным катанием, а не политикой», — сказал фигурист.

Он добавил, что покинул Федерацию фигурного катания Украины еще в 2020 году.

Виктор Петренко подвергся резкой критике на Украине из-за участия в шоу Навки «Аленький Цветочек» в Сочи в 2022 году. В том же году Зеленский лишил олимпийского чемпиона государственной стипендии. Фигуриста также осудил Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины.

В 2022 году государственная стипендия для олимпийских чемпионов на Украине составляла почти 10 тысяч гривен (17,7 тысячи рублей по нынешнему курсу) и рассчитывалась на основе четырех прожиточных минимумов для трудоспособного населения.

Петренко является победителем Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле (Франция) в мужском одиночном катании. Спортсмен выступал в составе Объединенной команды, в состав которой входили атлеты из бывших республик СССР. Также Петренко принимал участие в Играх 1988 года в Калгари (Канада), где завоевал бронзу, выступая под флагом советской сборной.

Ранее Зеленский лишил стипендии олимпийских чемпионов Сергея Бубку и Яну Клочкову.

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