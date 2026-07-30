Сборной Аргентины грозит наказание за поведение игроков на ЧМ

Дисциплинарный комитет ФИФА начал расследование против Ассоциации футбола Аргентины (AFA) из-за демонстрации игроками сборной баннера о Фолклендских островах во время полуфинала чемпионата мира. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что аргентинский полузащитник Джовани Ло Чельсо после победы сборной в полуфинале ЧМ-2026 над Великобританией появился на поле с баннером с надписью ««Las Malvinas son Argentinas» («Мальвинские острова — аргентинские»). К футболисту присоединились несколько других игроков сборной Аргентины.

В ФИФА подчеркнули, что возбудили дело за использование спортивного мероприятия для демонстрации неспортивного характера, недостойное поведение команды, дискриминацию и расистские оскорбления, а также нарушение порядка и безопасности на матчах.

До этого сообщалось, что Белый дом поддерживает право аргентинских игроков выражать протест по поводу Фолклендских островов во время матчей чемпионата мира.

Ранее в Британии потребовали отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер.