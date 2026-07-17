В Британии потребовали отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер

Лидер либеральных демократов Великобритании, член Палаты общин Эд Дейви в соцсетях призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить игроков сборной Аргентины от финала ЧМ-2026 за политический баннер.
«В августе 2024 года Родри и Мората были дисквалифицированы за пение «Гибралтар — это Испания». Теперь аргентинцы должны быть отстранены от финала», — написал Дейви.
После финального свистка футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas», что в переводе с испанского означает «Мальвинские острова — аргентинские».
В преддверии полуфинального матча против сборной Англии вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль писала в своих соцсетях, что эта игра — «шанс остановить захватчиков».
В полуфинальном матче Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1.
На 55-й минуте англичане открыли счет — Энтони Гордон замкнул прострел Роджерса. На 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял мощным ударом издали. Победный гол на 90+2-й минуте забил Лаутаро Мартинес после подачи с углового.
В финале 19 июля в Нью-Йорке Аргентина встретится с Испанией, которая ранее обыграла Францию со счетом 2:0.
Ранее стало известно, будет ли ФИФА наказывать Аргентину за политический баннер.