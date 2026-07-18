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Белый дом сделал заявление из-за политического баннера Аргентины на ЧМ

Белый дом поддержал сборную Аргентины из-за политического баннера на ЧМ
Agustin Marcarian/REUTERS

Белый дом поддерживает право аргентинских игроков выражать протест по поводу Фолклендских островов во время матчей чемпионата мира. Об этом сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.

Эндрю Джулиани, отвечающий за вопросы, связанные с мировым первенством, в команде американского президента Дональда Трампа, указал Харрису, что речь идет о праве на свободу самовыражения, гарантированном Первой поправкой к конституции США.

После финального свистка в матче полуфинала ЧМ с Англией футболисты сборной Аргентины развернули на поле баннер с надписью «Las Malvinas son Argentinas», что в переводе с испанского означает «Мальвинские острова — аргентинские».

В преддверии полуфинального матча против сборной Англии вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль писала в своих соцсетях, что эта игра — «шанс остановить захватчиков».

Международная федерация футбола не будет наказывать сборную Аргентины за политический баннер до конца чемпионата мира 2026 года. Однако в организации указали, что проведут расследование из-за действий аргентинских футболистов.

Ранее в Британии потребовали отстранить сборную Аргентины от ЧМ за баннер.

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