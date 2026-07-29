Медийный клуб Басты вышел во второй раунд Кубка России

Медийный клуб «СКА-Ростов», которым руководит рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), обыграл пензенский «Зенит» и вышел во второй раунд Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Космос» в Москве. Основное время завершилось с результатом 2:2. Счет в матче открыл медийный клуб на 12-й минуте, отличился Константин Корж. На 40-й минуте «Зенит» сравнял благодаря автоголу, автором которого стал Иван Лапшов. Победный для «СКА-Ростова» гол оформил Роман Симонов, который реализовал пенальти на 62-й минуте. На 90+3-й минуте Глеб Гейкин сравнял счет.

В серии послематчевых пенальти медийная команда оказалась точнее — 6:5.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Петр Шилин.

28 июля во второй раунд Кубка России вышли еще два медийных клуба. «Фанком Броук Бойз» обыграл команду «БоМиК» из Цивильска в первом раунде Кубка России по футболу. Встреча, которая состоялась на стадионе «Трудовые резервы» в Казани, завершилась с результатом 2:1. 2DROTS одержали победу над «Орлом» в первом туре Кубка России. Игра, прошедшая на стадионе «Космос» в Москве, завершилась со счетом 2:0.

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