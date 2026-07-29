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«Мерзкое преступление»: адвокат призвал посадить на 10 лет бойца за провокацию на Мамаевом кургане

Адвокат Сильвестри: бойцу Коваленко грозит штраф 5 млн за провокацию на Мамаевом кургане
Кадр из видео/Соцсети

Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри рассказал «Газете.Ru», какое наказание грозит бойцу поп-ММА Святославу Коваленко за то, что он бросил купюру в водоем у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане и снимал на видео людей, которые пытались залезть внутрь и достать деньги.

«Коваленко грозит наказание по части 2 статьи 354.1 УК РФ — «Реабилитация нацизма». Наказание — штраф до 5 млн рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет», — сказал адвокат.

При этом специалист отметил, что боец Коваленко может избежать лишения свободы.

«Почти наверняка можно сказать, что Коваленко не получит реальный срок — и это очень плохо. За такие мерзкие преступления, я убежден, нужно законодательно повысить наказание до 10 лет и перевести в категорию тяжких преступлений, чтобы подобные преступники с большой долей вероятности получали реальные сроки.

Как известно, безнаказанность порождает беззаконие, подобная ответственность многих не пугает. Нужно сделать так, чтобы человек знал — совершил подобное преступление и реальный срок обеспечен. Только тогда мы перестанем наблюдать подобное», — заявил Калинов.

Ранее Следственный комитет начал проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении бойца Коваленко.

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