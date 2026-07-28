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Общество

Бросившему купюру в воду на Мамаевом кургане блогеру грозит статья

СК РФ проверяет блогера Коваленко, ему грозит статья о реабилитации нацизма

Следственный комитет России проводит процессуальную проверку по статье о реабилитации нацизма в отношении блогера Святослава Коваленко, который бросил купюру в 5 тысяч рублей в воду на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там уточнили, что речь идет о части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

В ведомстве также заявили, что председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручению руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Василию Семенову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

27 июля спортивный блогер из Астраханской области Святослав Коваленко опубликовал в социальных сетях ролик, снятый на территории мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде. На видео молодой человек бросает в водоем у скульптуры «Стоять насмерть!» купюру номиналом 5 тыс. рублей. По словам блогера, он решил проверить, как посетители мемориала отреагируют на деньги, лежащие под водой.

На опубликованных кадрах видно, как несколько посетителей пытаются достать купюру. Среди них — дети и пожилые люди. Один из прохожих перегнулся через бортик и намочил одежду, но не смог дотянуться до банкноты. Другой разулся, зашел в воду и забрал деньги.

Поступок Коваленко осудили.

Ранее российскую блогершу приговорили к трем годам условно.

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