«Мы с Плющенко уговаривали ее вернуться»: украинский чемпион ОИ о Трусовой

Олимпийский чемпион 1992 года и чемпион мира в одиночном катании в составе Объединенной команды Виктор Петренко, который является уроженцем Одессы, назвал правильным решение фигуристки Александры Трусовой возобновить карьеру после рождения ребенка. Его слова приводит Sport24.

«Трусовой я помогал работать над акселями — с Женей Плющенко уговаривали ее вернуться, потому что она еще не все сказала в спорте. Рождение ребенка — это стимул, чтобы организм прошел определенные изменения и выйти на пик», — поделился он.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусова опубликовала интригующее заявление.