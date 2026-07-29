Участник Олимпийских игр-2020 пропал без вести

Бразильский легкоатлет Даниэль Феррейра до Насименто пропал без вести в штате Сан-Паулу. Об этом сообщает TMC.

Мать бегуна рассказала, что молодой человек страдал от тяжелой депрессии и серьезных проблем с психическим здоровьем. В последнее время он проживал в родительском доме и помогал с полевыми работами.

Атлет покинул дом 19 июня, взяв с собой черный рюкзак, и с того момента не выходил на связь. Семья сначала пыталась найти Даниэла самостоятельно, но позже подала заявление в полицию.

28 июля Насименто исполнилось 28 лет.

Феррейра представлял Бразилию на Олимпиаде в Токио, где сошел с дистанции на 25-м километре марафона. Позже он завоевал лицензию на Игры в Париже, но перед стартом провалил допинг-тест. В его пробе обнаружили три вида анаболических стероидов, из-за чего его отстранили от профессионального спорта до 2029 года.

В апреле 2022 года он установил рекорд Южной Америки на марафонской дистанции — 2 часа 4 минуты 51 секунда.

Ранее кенийский бегун установил мировой рекорд, который держался 27 лет.