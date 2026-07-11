Кенийский бегун установил мировой рекорд, который держался 27 лет

Кенийский чемпион Олимпийских игр Эммануэл Ваньоньи установил рекорд в беге на 1000 метров.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 11,83 секунды. Предыдущий рекорд был установлен соотечественником Ваньоньи и держался с 1999 года (2.11,96).

Ваньоньи является чемпионом Олимпийских игр и чемпионом мира в беге на 800 метров. Бег на 1000 метров не входит в программу Олимпиады и ЧМ,

8 июля Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в смешанной эстафете 4×100 метров вольным стилем на первенстве Европы в Германии.

Российская четверка показала результат 3 минуты 23,96 секунды и завоевала золотые медали. В составе команды выступили Егор Прошин, Михаил Щербаков, Ксения Сорокина и Кира Манохина.

В этот же день Софья Ануфриева победила на дистанции 50 метров брассом, а Григорий Черногаев стал лучшим на 50-метровке на спине.

Ранее сборная США установила командный рекорд на чемпионатах мира.