«Большая потеря»: футболист «Краснодара» об уходе Сперцяна из клуба

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов заявил, что уход капитана Эдуарда Сперцяна станет серьезным ослаблением для клуба. Его слова приводит «Матч ТВ».

«За него я очень рад. Это большая потеря для «Краснодара». Очень сложно будет заменить Эдика. Не знаю, как все будет продвигаться, но задача на сезон у нас та же — бороться за первое место», — сказал Кривцов.

Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.

Ранее стало известно, что российский футболист лично советовал уехать Сперцяну из России.