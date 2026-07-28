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European Gymnastics ратифицировала участие россиян в европейских соревнованиях с флагом и гимном

European Gymnastics ратифицировала участие россиян на стартах с флагом и гимном
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Внеочередная Генассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России на официальном сайте организации.

«Для соревнований может применяться переходный порядок, принятый на июльском заседании Исполкома World Gymnastics. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику», — указано в сообщении.

18 мая российских гимнастов допустили до участия в международных турнирах под эгидой World Gymnastics с национальным флагом и гимном. Решение принял исполнительный комитет организации в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ограничения сняты не только с российских спортсменов, но и с представителей Белоруссии.

Отмена санкций касается всех пяти дисциплин, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика.

С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Позднее, 28 ноября 2025 года, конгресс European Gymnastics принял решение допустить российских гимнастов к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года. В голосовании участвовали делегаты 48 из 50 стран, из которых 27 государств поддержали это решение.

Ранее в Федерации гимнастики Германии подтвердили обращение по запрету российской символики.

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