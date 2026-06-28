В Федерации гимнастики Германии подтвердили обращение по запрету российской символики.

Пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартманн подтвердил, что организация направила письмо в European Gymnastics с просьбой запретить на соревнованиях российскую символику, передает Sport24.

«Могу подтвердить, что Федерация гимнастики Германии направила этот запрос в European Gymnastics от имени одиннадцати стран», — сказал Хартманн.

Письмо подписали представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Финляндии, Нидерландов, Швейцарии, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции и Дании.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса.

Ранее в Кремле одним словом отреагировали запрет на флаг России на Кубке мира по гимнастике.