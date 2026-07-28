Рудковская заявила, что Плющенко не включили в Зал славы из-за политики

Генеральный директор и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила, что двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не включили в Зал славы мирового фигурного катания из-за сложившейся политической ситуации. Ее слова приводит Sport24.

«Его хотели включить в международный зал славы фигурного катания, но вмешались политические обстоятельства. Насколько я знаю, об этом действительно шел конкретный разговор. Это было в 2022 году, как раз перед началом СВО. Конечно, это огромная несправедливость. Надеюсь, что скоро она будет исправлена», — указала она.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призер Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трехкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона. Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Татьяна Тарасова призвала включить Плющенко и Этери Тутберидзе в Зал славы.