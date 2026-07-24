Тарасова призвала включить Плющенко и Тутберидзе в Зал славы

Тарасова: Плющенко и Тутберидзе однозначно нужно включить в Зал славы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о необходимости включения двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и тренера Этери Тутберидзе во Всемирный зал славы фигурного катания. Ее слова передает Sport24.

«Странно, что Женю Плющенко не отметили попаданием в Зал славы еще за достижения в годы его профессиональной карьеры. Считаю, что и его, и Этери Тутберидзе однозначно нужно включить в этот список. Они оба сделали для мирового фигурного катания достаточно, чтобы быть в этом ряду», — сказала Тарасова.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. Среди воспитанниц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, а также победительницы чемпионатов мира и Европы. Тарасова была включена в Зал славы в 2008 году.

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Тутберидзе назвала главное отличие своего шоу от проектов Навки и Плющенко.