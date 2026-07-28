ЦСКА купил у «Балтики» 26-летнего вратаря

Московский ЦСКА купил у калининградской «Балтики» 26-летнего вратаря Максима Бориско. Информация об этом опубликована в Telegram-канале армейского клуба.

ЦСКА и Бориско заключили контракт на три года с возможностью продления на сезон. Футболист будет выступать за армейцев под 39-м игровым номером.

В минувшем сезоне Бориско принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в 14 из которых он отыграл «на ноль». Ворота в ЦСКА сейчас защищает Владислав Тороп, пока основной голкипер и капитан армейцев Игорь Акинфеев восстанавливается после травмы.

В матче первого тура нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа.

Ранее легенда ЦСКА раскритиковал клуб за трансфер Бориско.