Легенда ЦСКА раскритиковал клуб за трансфер вратаря

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев выступил против перехода в команду голкипера калининградской «Балтики» Максима Бориско, передает «Советский спорт».

«Зачем покупать ещё одного вратаря? У нас и так полно. Я видел его игру, сырой вратарь, очень сырой. Тороп уже занервничал, сыграл слабо. Это нездоровая конкуренция, она никому не нужна. Такую ерунду придумали», — сказал Пономарев.

В матче первого тура Нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1. Счет на первой минуте открыл игрок «Балтики» Чинонсо Оффор. Эдуардо Андерсон на 33-й минуте забил мяч в свои ворота. Кирилл Глебов через три минуты установил окончательный счет встречи.

В следующем туре ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится 1 августа.

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