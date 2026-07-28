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ФИФА может продать коммерческие права организации фонду из США

Bloomberg: ФИФА впервые привлечет внешние инвестиции через новую структуру
Lee Smith/Action Images via Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) планирует впервые привлечь внешние инвестиции через новую структуру FIFA Forward Enterprise. Об этом пишет Bloomberg.

Согласно опубликованной информации, новая структура оценивается в $20 млрд. ФИФА рассчитывает привлечь до ФИФА рассчитывает привлечь до $4,2 млрд долларов от инвесторов, продав около 20% акций новой структуры, которой планируется передать медийные и коммерческие права организации. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Полученные средства планируется направить в том числе на увеличение выплат национальным футбольным ассоциациям. Пока каждая из стран-членов ФИФА получает от организации около $2 млн в год.

В финале чемпионата мира — 2026 сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины. Основное время встречи завершилось вничью (0:0), а во втором экстра-тайме единственный мяч забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.

Сборная Аргентины играла в меньшинстве с 93-й минуты. Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку за то, что грубо ударил в ногу Пау Кубарси в борьбе за мяч. До этого Фернандес получил желтую карточку на 82-й минуте за то, что накричал на арбитра и потребовал назначить фол.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом глава ФИФА Джанни Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее американский конгрессмен заявил о намерении допросить Инфантино о его связях с Дональдом Трампом.

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