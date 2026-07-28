Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Спорт

Американский конгрессмен намерен допросить Инфантино о его связях с Трампом

Конгресс США инициировал расследование связей Инфантино с Трампом
Lee Smith/Reuters

Член Палаты представителей США Джейми Раскин потребовал от главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предоставить всю информацию о контактах с Дональдом Трампом и его администрацией для официального слушания в парламентском комитете.

В письме конгрессмен запросил все документы и переписку, касающиеся подарков, платежей или иных выгод, переданных Трампу, членам его администрации или их семьям, а также аффилированным структурам, включая Trump Organization. Также Раскин потребовал журналы посещений помещений ФИФА в Trump Tower, приобретенных организацией в прошлом году. Крайний срок предоставления материалов — 9 августа 2026 года.

Раскин попросил Инфантино лично явиться для дачи показаний в рамках расследования. Однако письмо не имеет юридической силы, и Инфантино может отказаться выполнить просьбу или явиться на слушание.

Сборная Испании со счетом 1:0 обыграла команду Аргентины в финале чемпионата мира по футболу — 2026.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104. При этом Инфантино раскрыл, что в организации рассматривают возможность увеличения команд до 64.

Ранее Инфантино обратился к критикам чемпионата мира — 2026.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!