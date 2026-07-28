Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Спорт

Ветеран ЦСКА ответил на вопрос, готова ли «Родина» к РПЛ

Экс-футболист Масалитин: рано говорить, готова ли «Родина» к РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что пока трудно делать выводы о готовности московской «Родины» к Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Можно ли сказать, что «Родина» не готова к РПЛ? В матче со «Спартаком» они хорошо сопротивлялись в первые 20 минут первого и второго таймов. «Спартаку» было бы тяжело, если бы «Родина» реализовала свои моменты. Видно будет через 5-7 игр, что нужно улучшить «Родине». Нужно еще обращать внимание на финансы клуба», — сказал Масалитин.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле одолел московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина. записал на свой счет голевую передачу.

Ранее иностранный новичок «Спартака» дал характеристику РПЛ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!