Ветеран ЦСКА ответил на вопрос, готова ли «Родина» к РПЛ

Бывший футболист Валерий Масалитин заявил заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что пока трудно делать выводы о готовности московской «Родины» к Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Можно ли сказать, что «Родина» не готова к РПЛ? В матче со «Спартаком» они хорошо сопротивлялись в первые 20 минут первого и второго таймов. «Спартаку» было бы тяжело, если бы «Родина» реализовала свои моменты. Видно будет через 5-7 игр, что нужно улучшить «Родине». Нужно еще обращать внимание на финансы клуба», — сказал Масалитин.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле одолел московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина. записал на свой счет голевую передачу.

Ранее иностранный новичок «Спартака» дал характеристику РПЛ.