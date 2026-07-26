Иностранный новичок «Спартака» дал характеристику РПЛ

Новобранец московского «Спартака», испанский защитник Виктор Парада назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) жесткой, передает Sport24.

«РПЛ меня довольно удивила. Очень жесткая лига, в единоборствах все идут ва-банк. Это другой футбол, не тот, что у нас в Испании. Я провел только первый матч, и мне нужно еще адаптироваться к этому футболу», — сказал Парада.

В матче первого тура РПЛ «Спартак» на своем поле одолел московскую «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0. Первый гол в матче оформил Маркиньос с передачи Эсекьеля Барко на 24-й минуте, второй мяч забил Кристофер Мартинс на 80-й минуте, его ассистентом выступил Александер Джику. Окончательный результат в матче через шесть минут установил Данил Пруцев с передачи Романа Зобнина. записал на свой счет голевую передачу.

Ранее капитан «Спартака» обратился к болельщикам.