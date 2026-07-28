Ветеран ЦСКА: «Ахмат» отдаст все силы, чтобы обыграть «Спартак»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что грозненский «Ахмат» отдаст все силы, чтобы обыграть московский «Спартак» в домашнем матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Будет ли матч с «Ахматом» складываться для «Спартака» сложнее, чем с «Родиной»? На выезде «Ахмат» играет от обороны, на контратаках, а дома навязывает свою игру. Для Черчесова это будет своеобразный матч, команда будет настроена. «Ахмат» отдаст все силы, чтобы обыграть «Спартак», — сказал Масалитин.

Встреча состоится 2 августа. Команды выйдут на поле в 20:30 по московскому времени.

В первом туре «Спартак» обыграл «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2. Перед серией разгорелся скандал из-за отсутствия жеребьевки, с помощью которой определялись бы ворота, в которые игроки должны бить 11-метровые удары. «Спартак» в итоге затребовал переигровки матча, но ему было отказано.

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