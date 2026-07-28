Названы слабые стороны Дзюбы

У бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбы есть ряд сильных качеств, однако они могут помешать ему найти новую команду. Такое мнение высказал экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин в комментарии РИА Новости.

«Но будет ли какая-либо команда под него подстраиваться? Если команда намерена подстроиться под его стиль, то, возможно, Дзюба получит приглашение. Но если она будет играть в своем энергозатратном ключе, то ему будет тяжело найти место в таком футболе», — указал он.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Дмитрий Губерниев нашел Дзюбе новую команду после ухода из «Акрона».