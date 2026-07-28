«Есть проблемы»: легенда ЦСКА заявил, что «Спартак» может навязать конкуренцию в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что столичный «Спартак» способен навязать конкуренцию петербургскому «Зениту» и «Краснодару» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«У «Спартака» очень хорошо играет атакующая линия. Она показывает результативный футбол, который нравится болельщикам. Но как были проблемы в обороне, так они и остались. И для команды сейчас важно найти баланс в игре. А если будет перекос в сторону атаки, то, конечно, «Спартаку» будет тяжело», — добавил он.

В первом туре РПЛ «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2. Перед серией разгорелся скандал из-за отсутствия жеребьевки, с помощью которой определялись бы ворота, в которые игроки должны бить 11-метровые удары. «Спартак» в итоге затребовал переигровки матча, но ему было отказано.

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