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«Воплощение мечты»: Зидан о назначении в сборную Франции

Зидан назвал воплощением мечты назначение в сборную Франции
SUSANA VERA/Reuters

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что работа со сборной Франции была его главной целью. Его слова передает RMC Sport.

«Сегодняшний день для меня — воплощение мечты. В течение четырех или пяти лет у меня были предложения возглавить клуб, но я отказывался от них ради сборной Франции. Это единственное, чем я хотел заниматься», — сказал Зидан.

Специалист подписал контракт, рассчитанный до 2030 года. Ранее Зидан работал только с «Реалом»: с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выигрывал Лигу чемпионов.

Зидан сменил Дидье Дешама, который 14 лет возглавлял национальную команду Франции. Он покинул свой пост после того, как «трехцветные» сыграли в матче за третье место чемпионата мира — 2026 с национальной командой Англии.

В матче за третье место на ЧМ-2026 Англия переиграла Францию, встреча завершилась со счетом 6:4. Голами в составе сборной Англии отличились Деклан Райс, Эзри Конса, Джуд Беллингем и Букайо Сака, который оформил хет-трик. За сборную Франции забили Брэдли Барколя, Усман Дембеле и Килиан Мбаппе, который оформил дубль.

Ранее легенда сборной России предложил создать черный список тренеров для РПЛ.

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